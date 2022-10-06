Барнаул, 6 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. У исполнительных органов власти, органов местного самоуправления появилась правовая возможность закупать товары для военнослужащих, в том числе — двойного назначения, и передавать их в федеральную собственность, сообщил 6 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко со ссылкой на соответствующее постановление Правительства РФ — о специальной мере в сфере экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Глава региона пояснил: в документе сказано о возможности для целей специальной военной операции на основании заявок Министерства обороны РФ без конкурса с единым поставщиком приобретать для последующей безвозмездной передачи ряда товаров, в том числе, беспилотных летательных аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ночного видения, биноклей и прицелов, средств обнаружении беспилотных летательных аппаратов, приборов обнаружения оптических лазерных и иных систем наведения, автотранспорта, запчастей, обмундирования, туристического снаряжения, лекарственных препаратов, медицинских изделий, продовольствия, стройматериалов и инструментов.

В Алтайском крае закупками по собственной инициативе также занимаются общественные организации, партии, граждане. Правительство края готово оказать им необходимую организационную, информационную помощь, сообщает телеграм-канал алтайских властей.

«При этом, ни правительство края, ни Алтайское краевое законодательное собрание, ни органы местного самоуправления от этой ситуации не отделены. Мы живем этими проблемами, как и вся страна и будем в меру своих возможностей, полномочий и тех задач, которые ставит руководство страны, их решать», — отметил Виктор Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 октября главы комитетов в Госдуме призвали Генпрокуратуру разобраться с проблемой снабжения тыла. Член комитета по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») также проинформировал о принятом решении пригласить в Госдуму на закрытые от СМИ слушания замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева, — «чтобы совместно понять, что необходимо, чтобы не получилось, что у нас чего-то не хватает».

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