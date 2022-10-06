Бангкок, , 13:12 — REGNUM Общее количество погибших в результате стрельбы в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда возросло до 36. Об этом 6 октября сообщает местная газета Khaosod.

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Уточняется, что также в это число входит 22 ребёнка. При этом ранее стало известно о 34 погибших при стрельбе в детском центре в Таиланде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший полицейский, устроивший стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в северо-восточной таиландской провинции Нонгбуалампху, был уволен из правоохранительных органов за употребление наркотиков.