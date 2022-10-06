Москва, 6 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, по состоянию на 12:30 по мск доллар на Московской бирже растет на 0,24%, до 60,31 рубля. Евро прибавляет 0,13%, торгуясь по 58,47 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Российская валюта замедлила ослабление, вернувшись к уровням, на которых она торговалась большую часть августа и сентября.

Пока участники рынка не находят значимых поводов для дальнейшего движения. Профицит внешней торговли России остается высоким, прогнозы снижения ВВП страны по итогам 2022 года пересматриваются в лучшую сторону.

Тем временем евро остается сильно недооцененным к доллару на российском валютном рынке по сравнению с мировым, где валюты торгуются близко к паритету. Так что эта разница будет ещё сокращаться», — считает эксперт.

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