Москва, , 13:09 — REGNUM С 2020 года Российским военно-историческим обществом проводится цикл уникальных просветительских мероприятий — международных форумов «История для будущего». Цель мероприятий — обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России. Гостями и спикерами форумов становятся видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения. Целевой аудиторией мероприятий является молодое поколение.

Открытие памятника Детям войны в Архангельске, установленном РВИО. Фото с сайта РВИО Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«Молодежь — это наше будущее, потому так важно заниматься ее просвещением и развитием интереса к истории собственной страны, ее особенностей и уникальности опыта, — заявила заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко. — Отрадно видеть, что подобного рода мероприятия не проходят незамеченными и привлекают внимание множества неравнодушных граждан, в том числе и молодых людей, ведь развитие информированности молодежи в сфере истории играет важнейшую роль для дальнейшего развития нашей страны».

14 октября в городе Светлогорск Калининградской области состоится форум «История для будущего. Русский Запад» Северо-Западного федерального округа. Введение санкций и ограничений вызывает тревогу жителей самой западной территории Российской Федерации — Калининградской области. Ощущение себя «в центре Европы» как полноправных европейцев, сменилось чувством угрозы. Целью форума является снижение тревоги у жителей Калининградской области и ее молодого поколения, а также формирование устойчивых патриотических моделей реакции на культурное, экономическое и социальное давление стран Запада.

26-27 октября состоится форум «История для будущего. Урал» Уральского федерального округа в городе Екатеринбург (Свердловская область). По всему уральскому федеральному округу идет активная историко-патриотическая работа. Темы «Урал — кладовая России», боевого и трудового подвига постоянно присутствуют не только в специальных мероприятиях, но и в повседневной жизни уральцев. Уральцы гордятся своим «особым характером». Это поддерживает патриотические настроения и в наши дни. Форум преследует цель акцентировать направленность в будущее и связь поколений, помочь в формировании устойчивых патриотических моделей реакции на культурное, экономическое и социальное давление стран Запада. Также в рамках форума пройдет социально-гуманитарный турнир «Горнозаводской Урал в истории и мифах». Турнир проводится по трем направлениям: «Культура Урала», «Социальные отношения на Урале», «История Урала», а его участниками станут более 400 учащихся 7-11-х классов образовательных учреждений.

8 ноября в Самаре состоится форум «История для будущего. Информационный фронт» Приволжского федерального округа. Молодые люди до 35 лет — самые активные «жители цифрового мира». Их критическое отношение к информации, готовность и умение распознавать недостоверную информацию становятся принципиально важными в эпоху защиты Россией своего суверенитета на всех направлениях. Целью форума является формирование устойчивых патриотических моделей реакции на информационное давление, а также поддержка критически мыслящей молодежи в ее стремлении к правде в информационном пространстве.

Каждый форум посвящен раскрытию уникальности развития отдельных регионов России в ее исторической парадигме, их культурным особенностям, а также актуальной на сегодняшний день теме разоблачения фейка в историческом контенте. Регистрация на форумы доступна на сайте форум. история. рф. Мероприятия проходят при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование».