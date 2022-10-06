Москва, , 13:09 — REGNUM Моску не допускают к расследованию терактов на «Северных потоках». Не допускать собственника к газопроводам — значит что-то скрывать, заявили 6 октября в Министерстве иностранных дел России.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

В МИД РФ уточнили, что нежелание Дании привлекать Россию к расследованию может говорить о том, что Копенгаген знает, кто совершил диверсию на «Северных потоках».

«Естественно, Москва будет добиваться открытого расследования с участием российских ведомств и Газпрома терактов на «Северных потоках», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва рассматривает «все опции» для выяснения причин терактов, произошедших на газопроводах «Северный поток».

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