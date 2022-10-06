Москва, , 13:08 — REGNUM Великобритания в 2013 году готовила боевиков для госпереворота в Киеве, заявила 6 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

«Британцы за последнее время подготовили несколько тысяч [киевских] боевиков, в обучении которых были задействованы военные инструкторы из Канады, Польши, Новой Зеландии и других западных стран», — сказала Захарова.

По её словам, ровно так Лондон готовил в 2013 году боевиков, которые в 2014 году совершили госпереворот в Киеве. А после захвата власти выдавали подготовленных экстремистов за гражданское общество.