Москва, , 13:07 — REGNUM Киевский режим принял решение о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным по указке Запада. Об этом 6 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, Киев ведёт себя так же, как и в ситуации с Минскими соглашениями, т.е. сначала «делали вид, что хотят их заключить, потом что заключают, потом что их исполняют, потом прямо сказали, что не собирались этого делать, просто вводили в заблуждение международное сообщество».

«Уже тогда было очевидно, что это было сделано по указке Запада, который не желает прекращения боевых действий и намерен продолжать их», — сказала Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил о том, что киевский режим не будет вести переговоры с Владимиром Путиным.

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