Кабул, , 13:07 — REGNUM Мухтар Модбар, преподаватель и директор школы «Кадж» в Кабуле, на которое в конце сентября было совершено нападение, в своём сообщении попросил учеников этого центра приложить «все усилия» для сдачи вступительных экзаменов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Мадбар, который также потерял свою сестру в результате недавнего теракта смертника в этом центре, написал 5 сентября: «Дорогие мои, участвуйте завтра во вступительных экзаменах изо всех сил и дайте ответ колесу истории силой своего пера».

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в результате атаки смертника в школе «Кадж» погибло свыше 50 человек и более 110 человек получили ранения.

Напомним, 4 октября начались вступительные экзамены в 33 провинциях, а вступительные экзамены в Кабуле пройдут 13–14 октября.