Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Большинство граждан США считает разгул преступности одной из ключевых проблем, стоящих перед странной, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Преступность Thebluediamondgallery.com

Как показал совместный опрос общественного мнения, проведенный изданием Politico и Morning Consult, серьезной проблемой насильственные преступления считают 77% американцев. Противоположной точки зрения придерживаются 17% опрошенных. То, что преступность не проблема для США, считают 2%.

Точно так же около 74% американцев говорят, что количество насильственных преступлений растет, а 18% считают, что уровень преступности останется на том же уровне.

Отметим, перед выборами в Конгресс по таким вопросам, как борьба с преступностью и безопасность границы американские граждане в большей мере поддерживают Республиканскую партию.

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