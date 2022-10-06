Новая Каховка, Херсонская область, 6 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Новой Каховке Херсонской области днем 6 октября работает система противовоздушной обороны, сообщили 6 октября власти района.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«В Новой Каховке работает ПВО, шесть воздушных взрывов», — говорится в телеграм-канале районной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября система противовоздушной обороны сработала над Новой Каховкой в Херсонской области, звучала сирена воздушной тревоги.

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