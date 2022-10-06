Брюссель, 6 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Отсрочку для полного вступления в силу некоторых антироссийских санкций предусмотрит Евросоюз, чтобы позволить странам ЕС мягче адаптироваться к новым условиям. Об этом сообщает 6 октября европейское издание Politico со ссылкой на итоговый проект документа Еврокомиссии о восьмом пакете санкций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Так, Мальту, Кипр и Грецию беспокоит потенциальное влияние на свой танкерный флот ввода ценового лимита на российскую нефть. Помимо мониторинга попыток обхода санкций другими перевозчиками, ЕС пообещал увеличить переходный период для вступления ограничений в силу.

Полный запрет на приём определенных судов в портах ЕС наступит не через три, а через шесть месяцев. Под него попадут торговые суда, в том числе танкеры.

Италия и Бельгия беспокоятся из-за запрета на импорт некоторых видов российской стальной продукции. В этих странах опасаются, что часть компаний лишатся тысяч рабочих. Для ограничений на покупку российской стали Еврокомиссия также пообещала увеличить переходный период.

Отсрочка санкционных дедлайнов, отмечает издание, подсластит для стран ЕС горькую пилюлю антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России.

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