Ставрополь, 6 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Ставропольском крае обвиняются в должностных преступлениях и взяточничестве трое сотрудников исправительного учреждения. Были выявлены факты проноса ими телефонов на территорию колонии №2 и получения взяток от осужденных. В зависимости от роли каждого подозреваемого их обвиняют в превышении должностных полномочий, халатности, получении взятки и мелком взяточничестве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Sledcomrf.ru Колония

Как установлено в ходе следствия, было зафиксировано несколько случаев передачи незаконных «посылок» на территорию колонии в период с сентября 2020 года по май 2021 года. За взятки от четырех до десяти тысяч рублей бывший инспектор группы надзора смог пронести для троих осужденных наушники и 11 мобильных телефонов. За свои действия обвиняемый в общей сумме получил 28 тысяч рублей.

В мае 2021 года злоумышленник вступил в преступный сговор с инструктором-кинологом, и тот спрятал в своем форменном обмундировании и пронес через КПП запрещенные предметы. При этом еще один инструктор-кинолог проявил халатность и некачественно досмотрел обвиняемого, не обнаружив телефонов.

В очередной раз при попытке пронести в колонию запрещенные предметы инструктор-кинолог был задержан сотрудниками ОСБ УФСИН России по Ставропольскому краю и УФСБ России по Ставропольскому краю. В настоящее время уголовное дело троих подозреваемых направлено в суд.