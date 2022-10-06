Одинцово, Московская область, , 13:00 — REGNUM С предложением об ускорении работы над соглашениями в сфере туризма в Прикаспийском регионе выступил председатель правительства России Михаил Мишустин 6 октября в ходе пленарного заседания III Каспийского экономического форума в Сколково.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указал глава правительства РФ, Каспийское побережье может принимать порядка одного миллиона туристов каждый год и это, с учётом уникальной природы и возможности для активного и оздоровительного отдыха, свидетельствует о его огромном потенциале. А потому, по его словам, нужны и практические договоренности между странами для наращивания туристических обменов.

Также Мишустин отметил, что ранее Инаом был передан для рассмотрения проект соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в сфере туризма, а Азербайджан предложил создать проект соглашения о сотрудничестве в области организации круизных маршрутов по Каспийскому морю.

«Предлагаю ускорить согласование этих документов. И договориться о регулярных встречах руководителей туристической отрасли. Вместе мы сможем создать конкурентоспособные продукты для путешествий, открыть новые направления — в том числе, по морю с посещением портовых городов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что переход стран на расчёты в национальных валютах является одной из актуальных задач.