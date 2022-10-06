Москва, 6 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Модель финансирования общественного электротранспорта в регионах следует учесть в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Нам надо предложить модель, которую мы, возможно, отразим при рассмотрении бюджета, сейчас он поступил в Госдуму. И правильно было бы регионам не отмалчиваться и не отсиживаться, а взять на себя решение этого вопроса. Из-за этого у нас были закрыты многие трамвайные и троллейбусные маршруты, потому что город не справился, а регион стоял в стороне», — сказал Володин.

Володин также отметил, что за 30 лет количество подвижного состава трамваев и троллейбусов сократилось вдвое.

«Стоимость огромная, ведь у нас стоимость троллейбуса получается порядка 30 млн, трамвая сдвоенного — более 60 млн. Это вопрос не может решить город самостоятельно при том количестве износа, это не может решить регион самостоятельно, при том, что регионы, особенно те, что дотационные и сводят концы с концами в решении своих вопросов», — добавил спикер Госдумы.

Наша промышленность может выпустить 1700 единиц техники, указал также парламентарий.