Москва, , 12:59 — REGNUM Американские военные признаются, что передают разведданные киевским войскам. Об этом 6 октября сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Аналитический центр. Разведка США Defense.gov

«Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию вооруженных сил [киевской хунты], участвуют в планировании боевых операций», — сказала Захарова в ходе брифинга.

По её словам, для обработки спутниковой информации, которая предназначена для Киева, привлекаются частные компании из США и стран Евросоюза.