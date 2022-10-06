Москва, 6 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Американские военные признаются, что передают разведданные киевским войскам. Об этом 6 октября сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию вооруженных сил [киевской хунты], участвуют в планировании боевых операций», — сказала Захарова в ходе брифинга.

По её словам, для обработки спутниковой информации, которая предназначена для Киева, привлекаются частные компании из США и стран Евросоюза.