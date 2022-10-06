Кишинёв, 6 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон поддерживает политику однопартийцев и призывает их не поддаваться на инсинуации. Об этом он 6 октября сказал журналистам, выйдя из зала суда в Кишинёве.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

По его мнению, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, возглавивший партию после Додона, делает всё, что может. В то же время экс-президент ожидает, что его партия будет организовывать протесты.

«Я сказал и остаюсь при своём мнении, что нужно выходить на протесты против этой власти. Вам решать, когда их проводить, чтобы эффект для граждан был максимальным. Люди хотят от нас ответа на все беззакония, творимые этой антисоциальной властью», — сказал Додон.

Напомним, ранее Додон заявил, что, если бы возглавлял партию в настоящее время, то организовал был палаточный городок рядом с тем, что разбили сторонники партии «Шор» в правительственном квартале Кишинёва.