Приютненский район, Калмыкия, 6 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Приютненском районе Калмыкии выявили очаг бруцеллёза крупного рогатого скота. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении ветеринарии 6 октября.

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Специалисты проводят комплекс мер по локализации и ликвидации очага опасного заболевания. На территории животноводческой стоянки племенного завода имени Кирова установлен карантин по бруцеллёзу КРС.

Ограничительные мероприятия продлятся до ликвидации очага заболевания.