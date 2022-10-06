Самара, 6 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Великое освящение храма состоится в городе Самаре на ул. Советской Армии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM В храме

Сообщается, что 9 октября в 9−00 часов в Самаре на ул. Советской Армии, д. 251б будет совершен чин Великого освящения храма, который возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

«Событие Великого освящения храма совершает правящим архиереем епархии только один раз в истории храма, после завершенных работ по внутреннему и внешнему убранству культового здания. В ходе мероприятия храм будет помазан святым миром, в престол храма будут вложены святые мощи святого первомученика Стефана, храму будет дан Ангел Хранитель», — сообщает пресс-служба.

Напомним, что строительство этого храма началось в 2009 году и продолжалось до 2013 года, при этом постоянные богослужения в храме начали проходить с 31 января 2010 года. В храме хранятся мощи 13 святых.