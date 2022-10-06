Нижний Новгород, 6 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Нижнего Новгорода ликвидировали мошеннический call-центр и задержали четверых его сотрудников. Об этом сообщили в Нижегородском областном управлении МВД России.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

В ходе обысков изъяты оргтехника, финансовые документы, печати, банковские карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Среди пострадавших от их противозаконных действий есть жители не только Нижегородского региона, но также Новосибирской, Красноярской, Белгородской и Курской областей.

По версии следствия, организатор криминальной схемы использовал в качестве офиса квартиру в одном из домов в столице Приволжья. А его сообщники звонили гражданам, которые ранее оформляли заявки на кредиты, и предлагали им помощь в ускорении процедуры получения займов.

Для этого якобы было необходимо внести страховые взносы или произвести другие платежи. После поступления денег на счета аферисты переставали выходить на связь.

Против задержанных Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.