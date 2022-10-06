Иркутск, , 18:06 — REGNUM В Иркутской области завершена установка двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ). Как сообщает 6 октября пресс-служба областного правительства, они находятся в поселке Балаганск Балаганского района и селе Заречный Нукутского района.

Приангарье. ФОКОТ Правительство Иркутской области

Спортивно-технологическое оборудование приобретается министерством благодаря реализации федеральных проектов «Спорт — норма жизни» и «Бизнес-спринт» федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

»По большому счету это — хорошие полноценные стадионы и каждый уже готов для занятий. Футбольное поле с искусственным покрытием и воротами, уличные хоккейные борта, беговые дорожки, тренажеры», — пояснил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Каждый новый объект спорта в Иркутской области — это новая возможность для жителей вести активный образа жизни, укреплять свое здоровье. ФОКОТы предназначены для круглогодичного использования и могут стать спортивными центрами, в том числе для проведения соревнований, сдачи нормативов ГТО, спортивных праздников», — отметил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

На физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа можно проводить соревнования по легкой атлетике, хоккею, мини-футболу, стритболу и другим видам спорта. На территории комплексов произведена укладка искусственного покрытия футбольного поля, проведен монтаж уличных хоккейных бортов, уложено покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон, установлены уличные тренажеры, уличный спортивный комплекс, сборно-разборная трибуна, ворота.

«Отдельно работаем по малым площадкам ГТО. Это — своего рода тренажерные залы под открытым небом. Уже закупили оборудование для пяти таких объектов. Установим их в Тайшетском, Аларском, Балаганском, Катангском и Мамско-Чуйском районах. Все эти комплексы и площадки должны стать качественной полноценной инфраструктурой. Было бы желание у людей заниматься спортом, а наша задача — предоставить возможности», — отметил Игорь Кобзев.

Первые физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа были открыты в Братске и Киренске, потом такой спорткомплекс появился в Усть-Куте. К концу октября 2022 года еще один ФОКОТ откроется в Тайшете. В 2023 году работа по созданию таких объектов спорта в Приангарье будет продолжена.

Напомним, регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

«Малоподвижный образ жизни, бытовые заботы, долгие перемещения по городу на личном или общественном транспорте, загруженный и зачастую однообразный график учебы или работы отнимают много сил и не оставляют свободного времени на то, что действительно важно. Физическая усталость и эмоциональная истощенность заставляют людей отказываться от занятий, которые приносят им радость, и это не норма», — считает генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Инициатива «Бизнес-спринт» заключается в том, что в рамках государственно-частного партнерства будет создаваться активная среда для занятий граждан физкультурой и спортом. Это одна из 42 утвержденных правительством РФ стратегических инициатив, направленных на социально-экономическое развитие страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в два этапа: до 2024-го и до 2030 года. Инициативы в том числе позволят более эффективно достичь целей нацпроектов.

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Благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» во всех регионах Российской Федерации продолжается строительство и открытие спортивных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ), крытых футбольных манежей, легкоатлетических манежей, стадионов, дворцов спорта, катков; строительство спортивных площадок и поставка спортивного инвентаря и оборудования.

С момента реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» открыто 383 спортивных объекта, более 1500 спортивных площадок ГТО. Спортом занимаются 49,4% жителей России.

Создание условий для занятий спортом, строительство спортивных объектов и спортивных площадок, увеличение доступности спортивной инфраструктуры являются одними из основных задач федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.