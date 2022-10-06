Якутск, , 13:07 — REGNUM Военнослужащим, которых задействуют в спецоперации по защите Донбасса, передадут 30 сумок, сшитых в цирке Якутска. Об этом 6 октября написал телеграм-канал «Эхо столицы».

В Пензе шьют спальные мешки для мобилизованных Pnzreg.ru

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Экипировка передана для отправки. Сумки будут использоваться для индивидуальных принадлежностей резервистов.

Также предметы одежды и необходимые вещи для мобилизованных шьют в помещениях швейной фабрики. Там работают волонтёры. Военнослужащим передают спальники, сидушки, балаклавы, аптечки. В планах добровольцев также освоить пошив рюкзаков.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия дополнительного снаряжения для мобилизованных жителей Якутии уже была доставлена во Владивосток, где сейчас находятся резервисты.