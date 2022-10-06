Камско-Устьинский район, Татарстан, 6 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в Татарии по факту получения травм восьмилетней девочкой на аттракционе. Об этом 6 октября сообщает следственное управление СКР по РТ.

Sledcom.ru Следователь

По версии следствия, в парке поселка городского типа Камское Устье во время катания с аттракциона, организованного индивидуальным предпринимателем, девочка получила закрытый перелом большой берцовой кости.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, в Казани шестилетний мальчик пострадал во время посещения парка. Ребенку оторвало пальцы на ноге.

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