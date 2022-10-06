Томск, 6 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Москве вынесен приговор по делу о производстве и сбыте фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере. Потерпевшими по делу оказались томские больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в 2018 году четыре районные больницы Томской области заключили с московской фирмой контракты на поставку цифровых рентгенографических аппаратов. Однако компания, как оказалось, не способна их произвести.

Понимая это, заместитель гендиректора фирмы закупил на стороне четыре подобных аппарата, дополненных деталями производства третьих лиц. Затем он подменил маркировку и документы, снабдил аппараты руководствами по эксплуатации и паспортами.

После чего оборудование, относящееся к классу 2б опасности, были отправлены покупателям. Однако при приёмке специалисты выявил их несоответствие техническим условиям и сведениям регистрационного досье Росздравнадзора. Причинённый региону ущерб в результате превысил 56 млн рублей.

«Истринский городской суд Московской области признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему деяний и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на три года», — отметили в ведомстве.