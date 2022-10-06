Москва, 6 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан РФ по территории страны и за рубеж не предусматривается. Об этом написала в телеграм-канале глава Ростуризма Зарина Догузова, разъясняя ситуацию с покупкой и возвратом туров.

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Если гражданин уже отправился в поездку за рубеж, но при прохождении паспортного контроля ему отказали в выезде за границу, то необходимо на месте получить документ, в котором указаны основания, почему его ограничили в праве выезда за рубеж.

Если гражданин купил тур по России или за рубеж, а ему пришла повестка, то он может вернуть деньги, обратившись к своему туроператору, или можно переоформить поездку на другого человека.

Ростуризм рекомендовал туроператорам максимально идти навстречу туристам в условиях частичной мобилизации. Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении тура, он вправе обратиться в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый гражданин РФ может обратиться за уточнениями в военкомат, к которому приписан.

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