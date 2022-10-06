Москва, , 13:30 — REGNUM Росатом даст возможность победителю конкурса «Учитель года России — 2022» отправиться в экспедицию в Арктику на атомном ледоколе «50 лет Победы». Торжественная церемония объявления победителя конкурса прошла в Москве. Им стал Дмитрий Лутовинов — учитель истории из подмосковного города Орехово-Зуево. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба Росатома.

Атомный ледокол «50 лет Победы» Rosatomflot.ru

В торжественной церемонии объявления победителя конкурса приняли участие заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, председатель большого жюри конкурса «Учитель года России» Виктор Садовничий, а также заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева.

«Учитель занимает особое место в душе каждого человека. В нём кто-то видит своего первого учителя, для кого-то это наставник, друг, близкий по духу человек, внесший вклад в личностное и профессиональное становление. В современных условиях роль учителя приобрела особенное значение, ведь именно он вкладывает в ребёнка основные духовные ценности. Именно педагог может заинтересовать и увлечь школьника в мир знаний и науки, привить тягу к постоянному саморазвитию и образованию, что в наши дни особенно актуально», ­— сказала Татьяна Терентьева в ходе церемонии.

Также представитель «Росатома» вручила победителю сертификат, дающий право участия в просветительской экспедиции «Ледокол знаний» на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Отметим, что «Ледокол знаний» — экспедиция в Арктику при поддержке «Росатома» для учеников 7-10 классов и первокурсников профессиональных образовательных организаций. Экспедиция проходит на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Это часть глобального просветительского проекта «Homo Science project». Задачами проекта являются популяризация научной деятельности, тяги к знаниям и интеллектуальному труду среди молодого поколения, развитие интереса к науке и технологиям. Также «Ледокол знаний» — это 10-дневный рейс в Арктику к самой северной точке России — Земле Франца-Иосифа и Северному полюсу. По ходу экспедиции для её участников предусмотрены интерактивы от экспертов, различные мастер-классы, а также мотивирующие командные игры и конкурсы, стимулирующие тягу к знаниям и исследованию мира. Старт образовательной экспедиции на ледоколе «50 лет Победы» Атомфлота запланирован на июль 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 24 июня по 21 августа национальный парк «Русская Арктика» провёл две просветительские экспедиции: «Ледокол Знаний» и «Ледокол Открытий». Рейсы проходили на атомном ледоколе «50 лет Победы». Несмотря на окончание сезона, сотрудники особо охраняемой природной территории продолжат работу на круглогодичной полярной станции «Омега» Земли Франца-Иосифа.

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