Урюпинск, Волгоградская область, 6 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Тело новорождённого ребёнка обнаружено 6 октября у жилого дома в Урюпинске Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Подозрительный свёрток напротив дома №2 по улице Коммунистической заметил утром местный житель на прогулке с собакой. Развернув пакет, мужчина увидел тело младенца, о чём незамедлительно сообщил в правоохранительные органы.

Следователи начали процессуальную проверку, тело новорождённого направлено на судебно-медицинское исследование, где специалисты выяснят причину и давность наступления смерти.

В рамках проверки также принимаются меры по установлению личности матери ребёнка.