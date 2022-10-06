Кишинёв, , 12:49 — REGNUM Власти Молдавии пытаются закрыть социальные продуктовые магазины, которые были открыты в стране по инициативе крупного бизнесмена и лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора. Об этом он 6 октября объявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Илан Шор Чурбан

«Действующая власть, помимо того, что оставляет людей без денег, в то время как рост цен не прекращается, пытается блокировать всех тех, кто помогает людям», — сказал политик в видеообращении.

Шор сообщил, что в магазинах начались проверки. Он призвал граждан не терпеть этого и выйти 9 октября на протестный митинг, который будет проходить в правительственном квартале в Кишинёве.

«Мы должны вместе бороться с этой властью, в противном случае они закроют социальные магазины», — заявил лидер оппозиции.

Стоит отметить, что в социальных магазинах Шора начали продавать хлеб по цене 1 лей (около 3 руб.), когда его цена в других магазина может достигать 10 леев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кишинёве жители вышли на акцию против повышения цен