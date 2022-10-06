Белград, 6 октября 2022, 12:49 — REGNUM Евросоюз восьмым пакетом санкций против России ввел первый пакет ограничительных мер против Сербии, которая зависит от поставок нефти из РФ через Хорватию. Об этом 6 октября заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.
Он добавил, что Сербия в скором времени должна будет подумать о строительстве нефтепровода в партнерстве с другими странами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 октября Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против Российской Федерации. По информации Еврокомиссии, среди новых мер — установление потолка цен для российской нефти.
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