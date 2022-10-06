Одинцово, Московская область, 6 октября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Переход стран на расчеты в национальных валютах является одной из актуальных задач. Об этом 6 октября заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания III Каспийского экономического форума в Сколково.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Актуальная задача — переход на расчеты в национальных валютах, а также развитие независимой инфраструктуры финансового рынка. У России уже есть собственная система передачи финансовых сообщений, к которой присоединяется всё больше банков», — сказал он.

Также Мишустин отметил, что российская сторона налаживает с дружественными странами взаимодействие платежных систем и расширяет географию использования российских платёжных карт «Мир», что, по его словам, является важным для надежности платежей и удобства граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября стало известно, что власти Пакистана рассматривают возможность торговли с Россией в рублях и юанях, этот вопрос может быть решён в 2023 году.