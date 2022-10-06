Бангкок, , 12:49 — REGNUM С 6 по 7 октября в Бангкоке проходит Форум экономического сотрудничества Южная Корея — Таиланд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского агенства по торговле и инвестициям (KOTRA).

Бангкок, Тайланд Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Сообщается, что в мероприятии принимают участие представители 70 южнокорейских и 100 тайских компаний.

В рамках форума стороны обсудят вопросы сотрудничества в условиях посткоронавирусной эпохи.

Форум нацелен на содействие расширению экономического сотрудничества между странами. В настоящий момент власти Таиланда прилагают усилия для развития сферы новейших технологий и отраслей будущего в целях обеспечения устойчивого роста экономики.

Отметим, что в текущем году исполняется 10 лет с момента установления стратегического партнёрства между Южной Кореей и Таиландом.