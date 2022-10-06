Санкт-Петербург, 6 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Пулково» за девять месяцев 2022 года обслужил 13,8 млн пассажиров, что на 3% превышает показатель за аналогичный период 2021 года, сообщили 6 октября в пресс-службе управляющей компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

ВВСС Аэропорт «Пулково»

«Уверенный рост пассажиропотока «Пулково» демонстрирует с начала 2022 года», — добавили в пресс-службе.

Самыми популярными направлениями по России за этот период стали: Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Минеральные Воды, Архангельск и Самара.

Наиболее востребованными международными направлениями с начала года стали: Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Хургада и Бишкек.