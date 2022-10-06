Кабул, , 12:47 — REGNUM Всемирная продовольственная программа заявляет, что ей требуется более одного миллиарда долларов, чтобы до марта 2023 года ежемесячно раздавать продовольствие нуждающимся в Афганистане. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганская семья DFID — UK Department for International Development

Вахидулла Амани, представитель ВПП в Афганистане, сообщил СМИ, что они планируют расширить процесс раздачи продовольствия нуждающимся в Афганистане с октября этого года.

«Нам нужно более одного миллиарда долларов, и мы верим, что наши международные партнёры и мировое сообщество помогут нам в том, чтобы мы могли предоставить продовольственную помощь пятнадцати миллионам человек в соответствии с нашим планом», — отметил он.

Ранее некоторые международные организации выразили обеспокоенность тем, что с приходом зимы потребность афганцев в гуманитарной помощи возрастёт.