Самара, 6 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Еще одну войсковую часть в Самарской области намерен посетить глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Сообщается, что 7 октября глава региона отправится в войсковую часть, расположенную в Волжском районе. Там он намерен пообщаться с мобилизованными гражданами и проверить, как организован их быт и подготовка.

«Таким образом, глава Самарской области в течение недели побывает во всех трех войсковых частях, где проходят боевое слаживание мобилизованные граждане», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Азаров уже побывал в войсковых частях в городах Тольятти и Самара.

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