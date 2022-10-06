Красноярск, 6 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Очередной гуманитарный груз отправили из Красноярска в школы Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в министерстве образования Красноярского края.

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Гуманитарный груз поехал в Свердловск (ЛНР). Край передал для оснащения луганских школ 299 ноутбуков, 59 принтеров, 15 электропечей и 13 жарочных шкафов для пищеблоков и организации горячего питания.

Оборудование закуплено за счёт регионального бюджета. Гуманитарная помощь отправлена в рамках соглашения о сотрудничестве между краевым правительством, администрацией города Свердловска и Свердловского района ЛНР.

По словам начальника отдела контроля исполнения бюджета министерства образования края Никиты Колмакова, регион тесно взаимодействует с администрацией Свердловска. Гуманитарный груз сформирован на основании запросов от школ этой территории.

Фура, которая повезёт груз, предоставлена ГО и ЧС. Оборудование отгрузили со склада 6 октября.

Напомним, ранее в школы Свердловска доставили учебники и автобусы для перевозки детей. К отправке готовят дополнительные комплекты учебных пособий и государственную символику РФ.

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Кроме того, из края в школы Свердловска доставят стационарные рамки металлоискателей. Это необходимо для организации безопасности в учебных заведениях.

«Только по линии образования из Красноярского края в ЛНР уже была отправлена гуманитарная помощь на сумму более 70 млн рублей. В эту сумму также входит организация летнего отдыха школьников ЛНР в оздоровительных лагерях РФ», — говорится в сообщении министерства.