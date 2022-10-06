Хельсинки, 6 октября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что хотя газовые хранилища Европы на ближайшую зиму почти заполнены, следующая после нее зима 2023–2024 годов может стать серьезным вызовом для ЕС, сообщает 6 октября CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Отвечая на вопросы после заседания Экономического совета Финляндии, Бироль сказал, что запасы газа в хранилищах Европы приближаются к 90%.

«Я бы предпочел, чтобы европейские страны были гораздо проворнее, гораздо… быстрее реагировали на наши рекомендации, — сказал он журналистам, ссылаясь на план МЭА по снижению зависимости Европы от российского газа. — Я ожидаю, что если не будет никаких сюрпризов — политических и технических — и если зима… будет нормальной, Европа сможет пережить эту зиму, получив кое-где пару синяков, но все-таки мы сможем подойти к февралю и марту».

К тому времени, по словам Бироля, уровень запасов, скорее всего, снизится до 25%-30%.

«Вопрос в том, как перейти от 25% или 30% снова к 80-90% зимой 2023[-2024] года? — сказал он. — В этот раз нам помогло то, что мы все еще импортировали некоторое количество газа из России в последние месяцы».

Кроме того, Китай импортировал меньше газа, чем было бы в ином случае, если бы, как выразился Бироль, не «очень вялые экономические показатели».

Ситуация может измениться в 2023 году, особенно в отношении Китая.

«В следующем году, если импорт газа Китаем увеличится в связи с восстановлением китайской экономики, это будут довольно сложные месяцы начиная с марта и заканчивая следующей зимой. Так что эта зима будет сложная, но и следующая зима может быть очень сложной», — предупредил Бироль и посоветовал уже сейчас начинать подготовку.