Москва, , 12:45 — REGNUM Российские микрофинансовые организации не должны экономить, получая информацию о потенциальном заемщике из разных источников, в том числе опираясь на характеристику работодателя, которую могут запросить и без ведома предполагаемого клиента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала инициативу о том, что РФ следует ограничить выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее одного года.

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«Конечно, необходимо при выдаче микрозаймов учитывать опыт трудовой деятельности и источники получения дохода, но ограничение минимального трудового стажа при получении микрозайма в один год смотрится излишне жесткой мерой при том, что многие банки давно стали смягчать свои требования к общей длительности трудового стажа заемщика и отменять ограничения в один год, — сказала Степанова. — Самое главное — это удостовериться в стабильной трудовой деятельности заемщика, официальной или неофициальной. На этом микрофинансовые организации не должны экономить, получая информацию из разных источников, в том числе опираясь на характеристику работодателя, которую могут запросить и без ведома потенциального клиента».

При этом она подчеркнула, что общий рабочий стаж не так важен, как размер заработка клиента, кредитная история и учет текущего финансового положения.

«Основное значение при оценке кредитоспособности заемщика должно уделяться тому, чтобы после ежемесячной выплаты займа у заемщика оставалось не менее прожиточного минимума. Также при выдаче микрозаймов нужно пытаться определить финансовую модель поведения потенциального заемщика. Для этого стоит привлекать психологов на проведение собеседования при выдаче микрозаймов», — подытожила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, надо ли в РФ ограничивать выдачу микрозаймов молодым людям.

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