Ульяновск, , 13:13 — REGNUM В Сенгилеевском, Сурском и Барышском районах Ульяновской области для восстановления источников питьевого водоснабжения направят 1,5 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области.

Вода. жажда Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На благоустройство родника в селе Тушна Сенгилеевского района направят 900 тыс. рублей. О его ремонте жители просили губернатора Алексея Русских. От данного источника начинается экологическая тропа «По следам сурка» нацпарка «Сенгилеевские горы».

По 300 тыс. рублей выделено на восстановление родников в селе Большой Кувай Сурского района и в рабочем поселке Старотимошкино Барышского района.

В 2022 году в Ульяновской области отремонтируют 25 родников, на 11 объектах работы завершены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2020 году на благоустройство родников в Ульяновской области выделяли 2,4 млн рублей. На эти средства привели в порядок 50 природных источников. В 2021 году восстановили еще около 50.

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