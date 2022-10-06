Москва, , 12:43 — REGNUM Инициатива о том, чтобы ограничить в РФ выдачу микрозаймов гражданам с трудовым стажем менее одного года, выглядит оправданной для молодых людей, у которых еще не сформировалось навыка платежной дисциплины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Эта инициатива призвана не столько охладить потребительское кредитование или повысить стабильность финансового положения микрофинансовых организаций, сколько защитить неопытных граждан, кто только встает на путь ведения личного бюджета, от непосильной долговой нагрузки, — сказала Степанова. – Это ограничение вполне оправдано для молодых людей, которые еще, возможно, не сформировали навык платежной дисциплины и способность не наращивать чрезмерно свои расходы вслед за ростом заработной платы».

Однако, как подчеркнула Степанова, для взрослого человека, который ранее трудился на проектной работе без оформления трудовых отношений, работал за рубежом или управлял домашним хозяйством, данное ограничение, скорее всего, выглядит излишним.

«Другое дело, что подтвердить имеющийся трудовой опыт и свою платежную дисциплинированность такой категории заемщиков зачастую довольно сложно», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России легкость предоставления микрокредитов приводит к высоким ставкам процентов и безответственному поведению заемщиков.

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