Белград, , 12:43 — REGNUM Европейский союз ввёл первый пакет санкций против Сербии. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Александр Вулин.

Республика Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он рассказал, что Сербия зависит от поставок российской нефти через Хорватию, которая поддержала введение санкций. На территории соседней страны расположен порт Омишаль с терминалом, который принимает танкеры с нефтью и нефтепродуктами. Далее сырьё по трубе поступает в Сербию на переработку на заводе компании, которая на 56,1% принадлежит Газпрому.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз ввёл очередной пакет антироссийских санкций.