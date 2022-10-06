Белград, 6 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Европейский союз ввёл первый пакет санкций против Сербии. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Александр Вулин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Сербия

Он рассказал, что Сербия зависит от поставок российской нефти через Хорватию, которая поддержала введение санкций. На территории соседней страны расположен порт Омишаль с терминалом, который принимает танкеры с нефтью и нефтепродуктами. Далее сырьё по трубе поступает в Сербию на переработку на заводе компании, которая на 56,1% принадлежит Газпрому.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз ввёл очередной пакет антироссийских санкций.