Бейрут, 6 октября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что процесс демаркации морской границы с Израилем близится к завершению. Как сообщает Lebanon 24, с таким заявлением Микати выступил в ходе пресс-подхода с участием местных СМИ в четверг, 6 октября.

World Economic Forum Наджиб Микати

Глава правительства Ливана отметил, что переговоры с Израилем позволили избежать открытого вооружённого конфликта.

«Главное, что соглашение практически заключено, и это связано с демаркацией морских границ. Лично я рад двум вещам: тому, что мы избегаем новой войны в регионе, а во-вторых, и это самое главное, что когда мы объединяемся и наше решение едино, мы можем добиться того, чего хотим все. Единство ливанцев необходимо в данном конкретном случае», — заявил Наджиб Микати.