Вологда, , 12:38 — REGNUM Производство вакуумных керамических дисковых фильтров, которые необходимы для работы горно-обогатительных предприятий, начали в Вологде. Об этом 5 октября сообщил портал sdelanounas.ru.

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Отмечается, что обогащение природных ископаемых всегда происходит в водной среде и для отделения полученного концентрата от воды необходимы специальные фильтры, которые до этого закупали за рубежом.

Кроме того, указывается, что на вологодском предприятии также недавно разработали сгуститель для изготовления алмазов и производят контроллеры вместо ранее поставляемых компанией «Siemens», а также выпускают башенный пресс-фильтр, который производят только три компании во всём мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ремоторизация (процесс замены силовых агрегатов на модифицированный двигатель — прим. ред.) первого экземпляра самолёта МС-21 завершена, воздушное судно с отечественным двигателем ПД-14, произведенным в Перми, передают в летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ имени А. С. Яковлева.