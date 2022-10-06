Москва, 6 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что может выступить на чемпионате мира по рапиду и блицу, если он будет проводиться не в Европе, и только под российским флагом. Об этом 6 октября сообщает ТАСС.

Пресс-служба правительства Тверской области Алексей Карякин провёл сеанс одновременной игры в Твери

«Жду информацию, где будет проводиться чемпионат мира по быстрым шахматам и по блицу, и в зависимости от этого буду принимать решение. Ну и вопрос с флагом принципиальный», — сказал Карякин.

Он отметил, что в Европу не поедет, а, например, в Объединённые Арабские Эмираты может.

Напомним, 21 сентября у Карякина закончился срок шестимесячной дисквалификации, которую он получил от Международной федерации шахмат (ФИДЕ) за поддержку специальной военной операции России в б. УССР.

5 октября он занял второе место на международном турнире «Шахматные звёзды».