Донецк, 6 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили 6 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:03 (совпадает с мск) — н. п. Первомайское — г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 октября боевики ВСУ обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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