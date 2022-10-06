Курская область столкнулась с проблемами обновления транспорта по концессии
Москва, 6 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Концессионное соглашение о развитии городского электротранспорта впервые в России заключили власти Курской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября на парламентских слушаниях в Государственной думе сообщил губернатор Роман Старовойт.
В регионе началось масштабное обновление электротранспорта. Проектом предусматривается полная реновация автобусного, трамвайного и троллейбусного движения. Курская область стала пилотным регионом в рамках реализации федеральной программы и первой из 11 регионов-участников, кто заключил концессию — соглашение подписано 15 августа. По словам губернатора, объём инвестиций в проект превысит 12 млрд рублей. В период 2022—2024 годов в Курской городской агломерации реконструируют 42,6 км трамвайных путей, депо, восемь тяговых подстанций, а также приобретут 22 новых односекционных полностью низкопольных трамваев и заменят остановочные павильоны.
Кроме того, в 2023 году курские власти запланировали дополнительно приобрести 10 электробусов и построить для них три зарядные станции.