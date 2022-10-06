Москва, 6 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Концессионное соглашение о развитии городского электротранспорта впервые в России заключили власти Курской области. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 октября на парламентских слушаниях в Государственной думе сообщил губернатор Роман Старовойт.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Трамваи

В регионе началось масштабное обновление электротранспорта. Проектом предусматривается полная реновация автобусного, трамвайного и троллейбусного движения. Курская область стала пилотным регионом в рамках реализации федеральной программы и первой из 11 регионов-участников, кто заключил концессию — соглашение подписано 15 августа. По словам губернатора, объём инвестиций в проект превысит 12 млрд рублей. В период 2022—2024 годов в Курской городской агломерации реконструируют 42,6 км трамвайных путей, депо, восемь тяговых подстанций, а также приобретут 22 новых односекционных полностью низкопольных трамваев и заменят остановочные павильоны.

«Мы хотим достичь объёмов реконструирования трамвайной инфраструктуры до 100%, это более 84 км путей, что позволит нам ускорить, в том числе, жилищное строительство. Нужна помощь федерального бюджета, я хочу рассмотреть возможность расширения федеральной программы с увеличением объёма предоставляемых субсидий и учесть положительный опыт других федпрограмм, которые предусматривают предоставление 100% безвозвратных субсидий на создание реконструкции дорожной и транспортной инфраструктуры. При формировании такой программы прошу рассмотреть возможность выделения долгосрочного финансирования на срок не менее восьми лет, что вызвано реальными ограничениями по выполнению работ в условиях плотной городской застройки», — попросил губернатор.

Кроме того, в 2023 году курские власти запланировали дополнительно приобрести 10 электробусов и построить для них три зарядные станции.