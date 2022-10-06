Таринкот, Афганистан, 6 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Афганистане в провинции Урузган воры угнали десятки голов скота. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Yarregion.ru Романовская овца

Источники уточнили, что злоумышленники украли 12 быков, 40 коз и овец в уезде Дехравуд. Пока неизвестно, куда похитители перевели такое количество животных.

Пастух этого стада сказал, что он сообщил об этом талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но они не предприняли никаких действий.

Напомним, Урузган — одна из центральных провинций Афганистана. Большинство её жителей занимаются животноводством.