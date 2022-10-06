Губернатор Приангарья показал, как проходят сборы в Новосибирске
Иркутск, 6 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Глава Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале 6 октября опубликовал видеокадры того, как мобилизованные из Приангарья проходят подготовку при Новосибирском высшем военном училище. По его словам, глава начальник училища — Константин Дроздов — доложил, что парни занимаются в учебном центре. Настрой у них правильный, боевой.
«Там же выездным методом работают военкоматы. Мобилизованным проставили недостающие печати в военных билетах, привели всем документы в порядок. Регулярно получаю отчеты по размещению, обмундированию и питанию наших мобилизованных. Но считаю нужным еще раз съездить и осмотреть все лично. В конце недели планирую поездку в оба пункта размещения: и в Новосибирскую область, и в Кемеровскую», — пояснил Игорь Кобзев.
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