Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Две полосы движения транспорта в районе развязки кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга с Софийской улицей перекроют на месяц, предупредил 6 октября начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ремонт на КАД ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По его словам, с 12 по 25 октября из-за необходимости замены двух деформационных швов будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы КАД в районе развязки с Софийской улицей. А с 26 октября по 7 ноября будут закрыты для движения третья и четвёртая полосы.

«По оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на 61 километре внутреннего кольца КАД», — уточнил он.

Работы будут вестись в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части, затем на другой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ночью с 7 по 10 октября на развязке КАД с Пулковским шоссе будут полностью перекрывать съезд №3. Кроме того, дорожные рабочие ведут ремонт Пулковского шоссе, которое связывает город с международным аэропортом. Основной этап продлится до 20 октября. Таким образом движение на юге Петербурга затруднено, в связи с чем автомобилистам необходимо заранее выбирать свои маршруты.

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