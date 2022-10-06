Москва, , 13:10 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдёт в столице Казахстана 12 октября. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила 6 октября на брифинге.

Сергей Лавров Mid.ru

Она отметила, что главы МИД стран содружества обсудят актуальные международные и региональные темы, перспективы развития сотрудничества в организации.

«Особое внимание планируется уделить вопросам обеспечения безопасности на пространстве содружества и его внешних границах», — добавила Захарова.

Лавров проинформирует коллег о ходе спецоперации России на территории б. УССР, об итогах референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и о воссоединении этих регионов с РФ.

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